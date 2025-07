Lutjefest in Ten Boer: “Dag vol muziek en theater”

Foto: Annie Postma

Op Woldwijk in Ten Boer vindt zaterdag de derde editie van Lutjefest plaats. Het uitgebreide programma duurt tot 22.00 uur.

“Het belooft een dag te worden vol muziek, theater, een leuke markt en lekker eten en drinken”, laat de organisatie weten. “Zo hebben we bijvoorbeeld djembé met Issiaga. Heb je altijd al eens op een echte Afrikaanse trommel willen spelen? Dit is je kans. Er zal een workshop worden aangeboden waarbij je het ritme van Afrika leert kennen. Daarnaast is clown Marco Bonisimo aanwezig en voor kinderen hebben we een drukworkshop. Deze knutselactiviteit wordt georganiseerd door Vrijdag in de Buurt.”

Muziek is er onder andere van Moti, het Martini Kwartet, De Jongens Driest en Scrum. Lutjefest in Ten Boer werd voor het eerst gehouden in 2023. Dorpsbelangen Ten Boer zette toen samen met Ten Boer Moves en Woldwijk een eerste editie op die in het teken stond van muziek, eten, drinken, theater en straattoneel. “Het was een heel geslaagd evenement en smaakte naar meer. Vorig jaar volgde een tweede editie en vandaag vindt alweer de derde plaats.”

Woldwijk in Ten Boer is te vinden aan de Verlaatweg. Meer informatie over het programma vind je op deze website.