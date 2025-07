Lutjefest bloeit in Ten Boer: “Wat is het mooi dat zoveel mensen genieten”

Foto: Annie Postma

In Ten Boer vond zaterdag de derde editie van Lutjefest plaats. Volgens Harrie Meier van de organisatie neemt de waarde van het festival, dat geen entree kent, toe.

Harrie, hoe is de derde editie verlopen?

“Vanochtend waren we nog druk bezig met opruimen en de afrondende zaken. Maar we kunnen terugkijken op een erg leuke en mooie editie. Het weer werkte ook prima mee; de motregen die we hadden, mag nauwelijks naam hebben. Er was bovendien veel publiek. Als organisatie kregen we leuke en positieve reacties van de aanwezigen, bijvoorbeeld op de optredende bands en artiesten. Er was ook veel enthousiasme over het theaterprogramma. Kortom, een geslaagde editie waarbij we hebben geprobeerd om voor iedereen wat wils neer te zetten.”

Om even terug te gaan in de tijd. Het Lutjefest. Hoe is dat ontstaan?

“In Ten Boer vieren we om de vier jaar de feest- en lichtweek. Een aantal jaar geleden hebben we als Dorpsbelangen aangegeven dat het ons leuk leek als Woldwijk hier ook een plek in zou krijgen. Die vraag hebben we uitgezet en er een budget voor beschikbaar gesteld. Dat werd omarmd en mondde uit in ‘Lutje Picknick’. Nu is het echter zo dat onze feest- en lichtweek in september plaatsvindt. Qua belangstelling viel het voor ‘Lutje Picknick’ wat tegen. Maar tegelijkertijd zagen we de potentie en het enthousiasme. Toen is het idee geopperd om er een zomerfestival van te maken: een festival waar iedereen welkom is en dat gehouden kan worden dankzij de inzet van de gemeente, Woldwijk, Dorpsbelangen en diverse organisaties. Gisteren vond de derde editie plaats en we zien duidelijk een opgaande lijn.”

Wat is het doel van het festival?

“Wat we willen met het festival is dat het oude dorp Ten Boer kennis kan maken met Woldwijk en andersom. Woldwijk is in 2016 opgericht. De bewoners op Woldwijk hebben een andere levensvisie. Daarom is het heel waardevol dat je elkaar kunt ontmoeten. Dat je kennis met elkaar kunt maken. Dat doen we door dit festival. Door het aanbieden van kinder- en volwassentheater, activiteiten en muziek moet die verbinding gelegd worden. En wij denken dat dit steeds beter lukt.”

Dat zien jullie bijvoorbeeld terug in het aantal bezoekers?

“Dat klopt. Hoeveel bezoekers we gisteren precies hebben ontvangen, weten we niet. We tellen het aantal mensen niet, en bovendien zijn er verschillende toegangswegen. Maar het was druk! En wat we zien, is dat er ook steeds vaker mensen van buiten de regio Ten Boer naar ons toe komen. Als organisatie maken we hier geen grootschalige reclame voor. We verspreiden wel een huis-aan-huis folder in het dorp, maar doen verder weinig aan promotie. Wat je echter wel ziet, is dat mensen enthousiast zijn. Ze vertellen dit in hun omgeving, met als gevolg dat er bij een volgende editie nog meer nieuwsgierige mensen komen.”

Als we het festivalterrein gisteren waren opgelopen: wat hadden we gezien?

“Je had theatervoorstellingen, een kunstexpositie en diverse optredens gezien. Moti was bijvoorbeeld aanwezig, in Groningen bij velen bekend als straatmuzikant. Maar ook het Martini Kwartet en de band Scrum, die Schotse volksmuziek maakt, traden op. Daarnaast waren er verschillende workshops, een clown, een knutselactiviteit, een markt en diverse foodtrucks. De dag stond volledig in het teken van muziek, eten, drinken, theater en straattoneel.”

Hoeveel vrijwilligers zijn bij dit festival betrokken?

“De commissie die een half jaar van tevoren start met de voorbereidingen bestaat uit een man of zeven, acht. Bij het festival zelf, waarbij er via de lijnen van Dorpsbelangen en via Woldwijk gezocht wordt naar vrijwilligers, zijn er uiteindelijk zo’n vijftien personen actief. Zij helpen om alles op te bouwen en ook om alles op te ruimen. Maar wat je ziet is dat het steeds makkelijker wordt. Bij de eerste keer moesten we het wiel zien uit te vinden. Tegenwoordig kun je spreken van een flow. Het klappen van de zweep is bekend. Dat betekent dat het makkelijker wordt en dat je je meer op de inhoud kunt richten.”

Als iemand die met de organisatie belast is zul je op de dag van het festival je niet volledig kunnen overgeven aan het programma. Maar wat heeft op jou de meeste indruk gemaakt?

“Dat is het enthousiasme van mijn medecollega’s. Het gevoel dat je samen de conclusie trekt: ‘Verdorie, wat is het mooi dat er zoveel mensen komen en genieten!’ Ongeacht de soort muziek of wat je op een festival aanbiedt. En dat zit wat dat betreft ook ingebakken in de rol die we als dorpsvereniging hebben. Natuurlijk komen we als Dorpsbelangen op voor de belangen van Ten Boer, maar we zijn daarnaast ook volop bezig met het ontplooien van activiteiten. En dat wordt gewaardeerd. Hoe dichter je bij de festivaldatum komt, hoe meer enthousiasme er te horen is. We hebben iets unieks neergezet dat voor verbinding zorgt en waar naar uitgekeken wordt. Dat is heel waardevol.”

Het kan niet anders dan dat er volgend jaar een vierde editie gaat komen?

“Absoluut! Sterker nog: we werken met vaste standhouders die eten en drinken aanbieden. Zij waren gisteren na afloop zo enthousiast dat ze direct vroegen of het festival volgend jaar weer plaatsvindt. Dat zijn voor ons tekenen dat we op de goede weg zijn. Dus ja, dit krijgt zeker een vervolg! Je mag alvast de datum van 4 juli noteren voor de volgende editie.”