Lustrumeditie Schnitgerfestival in teken van ’80 jaar vrijheid’

Foto: Sebastiaan Scheffer

De tiende editie van het Schnitgerfestival, dat komende herfst plaatsvindt, heeft aansluiting gezocht bij het nationale herdenkingsjaar ’80 jaar vrijheid’. De kaartverkoop voor de lustrumeditie is inmiddels gestart.

Het openingsconcert vindt plaats op donderdag 16 oktober in de Martinikerk. Het Rotterdamse ensemble Laurens Vocaal is te horen met ‘Messe Solennelle’ van Hayo Boerema. De componist zal zelf het orgel in de kerk bespelen. Het thema van het festival is ‘Op weg naar 100 jaar vrijheid’. Bij verschillende onderdelen van het programma wordt het thema ook concreet gemaakt. Zo is er een kinderconcert waarin organist Eeuwe Zijlstra en verteller Frank Belt de ideeën van basisschoolleerlingen over vrijheid tot leven laten brengen.

Schnitgerfestival

Het Schnitgerfestival dankt zijn naam aan Arp Schnitger (1648-1719), de Duitse orgelbouwer die zo beroemd was dat hij wel de Stradivarius onder de orgelbouwers wordt genoemd. Van de ruim dertig Schnitger-orgels die vandaag de dag nog over zijn, bevindt het grootste deel zich in Noord-Duitsland. In Noord-Nederland zijn nog elf Schnitger-orgels te vinden, waarvan er drie in de stad staan. Het Schnitgerfestival wordt om de twee jaar gehouden.

Vrijheidsconcert

In de Akerk staat een Vrijheidsconcert op het programma. Tijdens dit concert is er ruimte voor poëzie, spoken word, jazz, muziek van Ede Staal, en orgel en trompet rond het thema vrijheid. Daarnaast vinden er rondom het programma allerlei randactiviteiten plaats. Zo vindt er een excursie plaats langs enkele van de grootste orgels. In de Martinikerk en Pelstergasthuiskerk vinden lunchconcerten plaats. En er is het traditionele wandelconcert en een jazzoptreden van het orgeltrio ZOOE in de Lutherse Kerk.

Het festival wordt op 19 oktober afgesloten met een uitvoering van Monteverdi’s Mariavespers door het Luthers Bach Ensemble. Vincent van Laar bespeelt hierbij het Martini-orgel. Meer informatie over het programma vind je op deze website.

Verslaggever Ecco van Oosterhout maakte in 2015 een reportage over het festival: