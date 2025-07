Loonsverhoging en eenmalig extraatje voor personeel RUG

Foto: André Huitenga

Werknemers van de RUG krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 2 procent. Maar dat is nog niet alles, aldus de Ukrant.

Alle schalen worden met 100 euro opgehoogd en werknemers krijgen uiterlijk in oktober een eenmalige uitkering van 350 euro. De nieuwe CAO-afspraken zijn dinsdag bekendgemaakt. De gemiddelde loonsverhoging komt daarmee uit op 4,2 procent. De vakbonden hadden echter om 7 procent gevraagd.

Volgens RUG-hoogleraar Laura Batstra is dit het eerste jaar dat de lonen niet alleen in procenten stijgen, maar ook in concrete bedragen. Batstra was een van de initiatiefnemers van een Groningse petitie die de overheid en koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL) vroeg om een nieuwe cao die is gebaseerd op ‘centen in plaats van procenten’. Batstra: ‘Het nettoresultaat is toch dat de lagere loonschalen er meer bij krijgen en de hogere wat minder. En dat is natuurlijk een prachtig resultaat’.

De vakbonden vragen al jaren om meer nivellering in de cao. Door de lonen steeds met procenten te verhogen, gaan de mensen die het meest verdienen er het meest op vooruit. Stijgen lonen met concrete bedragen, dan gaan juist de lagere schalen er meer op vooruit.

De eenmalige uitkering van 350 euro bruto is gebaseerd op een voltijds dienstverband. Medewerkers die minder werken, krijgen een bedrag gekoppeld aan hun dienstverband. Hoewel de afspraken zijn gemaakt, moeten de vakbondsleden er nog wel hun goedkeuring aan geven.

Het kabinet heeft bovendien 45 miljoen euro vrijgemaakt voor mensen die de komende jaren hun baan bij één van de universiteiten verliezen. Het geld is onder meer bestemd voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk. De aangekondigde bezuinigingen lijken echter, ondanks de val van het kabinet Schoof, niet van tafel.