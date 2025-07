Lianne van de Belt van Groningen Atletiek wint Baan Classic in Zwolle

Lianne van de Belt (106) op weg naar goud in Zwolle. Foto: Jan Burgman / 1zwolle.nl

Lianne van de Belt van Groningen Atletiek heeft dit weekend goede zaken gedaan in Zwolle. Op atletiekbaan Peterskamp was ze de snelste vrouw tijdens de Baan Classic. Dat meldt 1zwolle.nl.

De wedstrijd, die voor de tiende keer werd gehouden, werd georganiseerd door hardloopvereniging de BB-lopers. In totaal namen 140 lopers deel aan de wedstrijd, verdeeld over zes series. Onder ideale weersomstandigheden wisten diverse deelnemers hun persoonlijke records aan te scherpen. Bij de vrouwen ging de overwinning dus naar Van de Belt. Zij kwam in een tijd van 16.36,93 over de streep. De tweede plek was voor Reinie Boven (AV Aquilo Winschoten) in 16.57,92, gevolgd door Femke Panjer (Nederlandse Triathlon Bond) met 17.02,18.

Bij de mannen won Yonas Rezene van AV Spurt ’88 uit Hardenberg. In een spannende slotfase versloeg hij titelverdediger Danny Koppelman van AC Ommen.