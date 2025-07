Leverancier stadjerspas failliet

Foto: Wouter Holsappel

De leverancier van de Stadjerspas, Groupcard, is failliet. Met de Stadjerspas kunnen inwoners met een inkomen tot maximaal 120 procent van de bijstandsnorm gratis of met korting meedoen aan sport, cultuur en andere activiteiten.

De gemeente heeft wij contact met Groupcard en met de curator. Er wordt gesproken over de technische inrichting van het systeem en hoe dit het beste georganiseerd en gewaarborgd kan worden voor de toekomst. Uitgangspunt van de gemeente is dat inwoners geen hinder ondervinden van de situatie, ze doet er alles aan om de dienstverlening in de lucht te houden.

Gebruikers van de Stadjerspas kunnen de pas gewoon blijven gebruiken. Zowel het platform als de bijbehorende diensten blijven beschikbaar voor inwoners en aanbieders.