Leerzame activiteiten voor kinderen in De Biotoop

Van 14 tot en met 18 juli vond De Biotoop Vakantie plaats in De Biotoop in Haren. Dit voormalige universiteitsgebouw is inmiddels omgetoverd tot een leef- en werkgemeenschap voor creatievelingen. Tijdens de eerste week van de schoolvakantie werden hier tal van creatieve, leerzame en natuurgerichte activiteiten voor kinderen georganiseerd.

Elke dag stonden er diverse activiteiten op het programma, zoals uilenballen uitpluizen, haaientanden zoeken in zand uit Zeeland, kikkers vangen en tekenen, en circuslessen. Kinderen kregen veel ruimte om op hun eigen manier te onderzoeken, ontdekken en leren.

Een van de hoogtepunten was de circusactiviteit georganiseerd in samenwerking met Stichting Kindercircus Okidoki uit Meppel. Kinderen leerden verschillende circusvaardigheden én hoe ze samen een show konden opbouwen. De reeks lessen werd op de laatste dag afgesloten met een eindvoorstelling voor de ouders.

Organisator Alette de Groot, die zelf op De Biotoop woont en werkt, hoopt kinderen vooral te inspireren. “Eigenlijk hoef je hier alleen maar een beetje om je heen te kijken, en de ideeën ontstaan al vanzelf,” vertelt ze.