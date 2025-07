Leerlingen Visio Haren en scholieren en studenten uit Stad voeren dans- en muziekvoorstelling op

Foto: Lars Faber

Leerlingen van Visio Onderwijs Haren en Visio De Heukelom, studenten van de Hanzehogeschool en leerlingen van het Werkman Stadslyceum traden dinsdagmiddag op tijdens de dans- en muziekvoorstelling ‘Let’s Play – Unframed’ in de Oosterpoort.

De voorstelling is een initiatief van de Hanze en biedt studenten en leerlingen van verschillende scholen de kans om samen een optreden neer te zetten. Alle leerlingen werkten de afgelopen weken samen met dansers van het internationale gezelschap Club Guy & Roni. Musici van het Noord Nederlands Orkest begeleidden de voorstelling met muziek.

Een project waar Koninklijke Visio in 2023 ook al aan meewerkte. Marian Officier van Koninklijke Visio Noord Nederland: “Wij vinden het vanuit Visio heel belangrijk om te werken aan een inclusieve maatschappij om onze leerlingen oprecht mee te laten doen. En dit is daar een voorbeeld van.”

Hilde, Jenthe en Brechtje zitten op het Werkman Stadslyceum en mochten met kinderen van de Visio-scholen dansen. “We zijn allemaal gekoppeld aan een kind en dan gingen we die begeleiden met een dans”, zegt Hilde. Jenthe voegt daaraan toe: “We zijn op best wel veel vrijdagochtenden naar Haren gefietst. Daar hebben we rond de drie uurtjes per week geoefend. En dan bouw je ook echt een band op met de kinderen en gaat het steeds soepeler.”

Dat het soepel liep, bleek ook tijdens de voorstelling. “Ik had twee kinderen”, zegt Brechtje. “En ik zag ook dat het ene kind de andere hielp. Dat was heel leuk om te zien.”

Of er in de toekomst meer voorstellingen komen? “Nou deze samenwerking koesteren wij wel”, zegt Officier. “Ik heb wel hoop dat hier weer wat uit voortkomt.”