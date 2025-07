Leden VVMC wijzen eindbod NS af: acties op het spoor dreigen

Foto Andor. Trein, NS, Sprinter, Europapark

Er dreigen weer acties op het spoor. De leden van de VVMC, de grootste spoorwegvakbond, stemden tegen het eindbod van de directie van de NS.

Eerder gingen de leden van het CNV wel akkoord. Maar bij de VVMC stemde bijna 60 procent van de leden tegen. Zij vinden het eindbod van de NS te mager. Dat hield in een loonsverhoging van 4 procent vanaf maart dit jaar en een loonsverhoging van 2,75 procent volgend jaar maart.

“Wij willen op korte termijn met NS in gesprek om tot betere afspraken te komen”, aldus de VVMC. “Mocht NS daar niet toe bereid zijn dan gaan we het actiemodel weer oppakken. We hebben, zoals bekend, de acties opgeschort en deze kunnen dus weer geactiveerd worden”. Volgens het VVMC is bijna 90 procent van hun leden tot acties bereid.

In Groningen lag het treinverkeer van de NS ruim een maand geleden twee keer stil. De acties werden opgeschort na een nieuw eindbod van de NS. Dat hebben de vakbonden voorgelegd aan de leden met wisselend succes.