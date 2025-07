Leandro Bacuna vertrekt naar Turkije en tekent bij Bandırmaspor

Foto: Bandırmaspor via Instagram

Leandro Bacuna gaat de komende twee jaar spelen bij Bandırmaspor. De 33-jarige middenvelder verruilt daarmee FC Groningen voor een club die speelt op het tweede niveau van Turkije.

Bacuna geen lopend contract meer bij FC Groningen was daarmee transfervrij. De geboren Stadjer keerde in 2023 terug naar Groningen, na avonturen in het buitenland bij onder meer Aston Villa, Reading en Cardiff City.

Volgens de leiding van Bandırmaspor ziet de club Bacuna als een belangrijk factor binnen een nieuwe visie, die de club naar de Süper Lig moet brengen. De club miste de hoogste Turkse competitie vorig seizoen op een haar, door te verliezing in de finale van de play-offs.