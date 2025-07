Kunstraad kent 115 duizend euro toe aan zes Groningse filmprojeten

Foto: sxc.hu/profile/LeoSynapse

De Kunstraad Groningen heeft in de eerste ronde van de culturele projectsubsidie 2025 een bedrag van 115.000 toegekend aan zes filmprojecten van Groningse makers.

De toekenning biedt volgens de Kunstraad een krachtige impuls aan de regionale filmsector en onderstreept de creatieve potentie van filmmakers in het noorden. De geselecteerde projecten zijn:

– Celluloid Sunset van Anthony Esteban

– FUORT van Johanneke Dijkstra

– Uit het Dal van Sander Blom

– Onmin van Carla Wolbers

– Nightride van Roman Hageman en Jetze Koper

– Voetsporen van Nazaten in Groningen van Stichting Pittig Gekruid

De geselecteerde projecten vertegenwoordigen een scala aan perspectieven en culturele invalshoeken. Ze variëren van persoonlijke vertellingen tot maatschappelijk betrokken documentaires, en bieden ruimte voor zowel gevestigde makers als nieuw talent. De Filmvereniging Groningen spreekt van een belangrijke stimulans voor het filmklimaat in de regio.

Voorzitter Iekje Smit: “We zien steeds meer energie en samenhang onder makers – deze subsidie is een erkenning én een duwtje in de rug.” De Filmvereniging Groningen is het netwerk voor filmprofessionals in Noord-Nederland en zet zich in voor een bloeiende en diverse filmcultuur in de regio.