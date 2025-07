Krijgt Groningen ‘stadsreservisten’? Raad stuurt richting proef

Foto: Rutger Rog voor Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vrijwillige ondersteuners voor Groningse boa’s zouden een gat kunnen vullen bij lichtere toezichttaken. De gemeenteraad wil daarom onderzoeken of Groningen kan werken met stadsreservisten: vrijwilligers die in de openbare ruimte helpen, zodat politie en boa’s meer tijd hebben voor zwaardere problemen.

Een meerderheid van de raad stemde woensdagavond voor een motie, onder aanvoering van het CDA, die mogelijk leidt richting een proefproject. De partij heeft in meer gemeentes gelijksoortige voorstellen ingediend, nadat Amsterdam besloot een proef te doen. In die proef worden inwoners worden opgeleid tot stadsreservist.

De motie hiervoor werd aangenomen, ondanks tegenstemmen uit onder meer coalitiefracties SP en de Partij voor de Dieren. Het college gaat nu kijken of er in Groningen genoeg belangstelling is en hoe dit kan worden geregeld. Als het onderzoek positief is, kan een proef starten met een kleine groep vrijwilligers. Burgemeester Roelien Kamminga liet wel meteen weten dat de inzet van ‘stadsreservisten’ niet ten koste mag gaan van politie en boa’s, die dan deze mensen weer zouden moeten opleiden.

Een tweede motie, waarin werd gevraagd om direct zes extra boa’s aan te nemen, werd weggestemd. Volgens burgemeester Roelien Kamminga zijn er al gesprekken om het aantal boa’s mogelijk uit te breiden voor volgend jaar, onder meer middels plannen om het uitgaansleven in Groningen veiliger te maken. Maar het is nog niet zeker of en hoeveel boa’s er echt gaan bijkomen.