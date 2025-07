KopjeK geeft technofeest op Hoofdstation: “Wat een mooie ervaring”

Foto: Paul Blom

Het feest dat zondag door KopjeK in de stationshal van het Hoofdstation werd gehouden is een succes geworden. Dat laat de organisatie weten.

“Wij zijn momenteel nog aan het nagenieten van een hele mooie middag”, laat Bryan van KopjeK begin van de avond weten. “We zijn super blij en tevreden met hoe het vandaag verlopen is. De opbouw van het festival verliep super soepel en ook de samenwerking met de NS ging uitstekend. Natuurlijk is zo’n project voor beide partijen spannend, zeker op zo’n bijzondere locatie. Maar er was over en weer vertrouwen en goede afspraken zorgden ervoor dat we precies wisten waar we aan toe waren.”

Vanwege de werkzaamheden aan het Hoofdstation kunnen er deze periode geen treinen rijden. Om die reden vonden er de afgelopen weken al verschillende concerten plaats in het historische stationsgebouw. Zo was er zaterdag nog een concert van het Haydn Jeugd Strijkorkest te bewonderen. KopjeK toverde zondag de stationshal om tot een feestlocatie waar techno, house en discodeuntjes de boventoon voerden. KopjeK staat bekend om haar vooruitstrevende programmering binnen de elektronische muziek, waarbij de locatie altijd een essentieel onderdeel vormt van de totale ervaring. Eerder vonden er onder de KopjeK-vlag al evenementen plaats in leegstaande loodsen, clubs en zwembaden.

“Hoeveel bezoekers we vandaag hebben mogen verwelkomen”, herhaalt Bryan de vraag. “We konden maximaal 250 man in de hal herbergen. Zelf stond ik achter de bar, en dat was een perfect punt om de hele hal te overzien. We zijn een paar minuten eerder opengegaan, en het was prachtig om te zien hoe iedereen reageerde. Bezoekers maakten foto’s van het indrukwekkende plafond waar de geschiedenis van Groningen naar voren komt. De rest van het programma verliep heel relaxt en prettig. Het begon met een showcase, maar al snel werd het gezellig en hebben we veel lol met elkaar gehad.”

