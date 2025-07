KNVB maakt indelingen bekend: Meeste Groninger amateurclubs bij elkaar in competitie

Foto Andor Heij: Velocitas - Be Quick

De KNVB heeft vrijdag de indelingen bekend gemaakt van de competities in het amateurvoetbal. De meeste clubs uit de gemeente Groningen zijn bij elkaar ingedeeld. Glimmen en GEO uit Garmerwolde zijn de uitzonderingen.

Eerste klasse H (14 clubs)

In de eerste klasse H valt op dat er vier oude knarren tegen elkaar uit komen. LAC Frisia uit 1883, Be Quick uit 1887, WVV uit 1896 en Velocitas uit 1897. Verder komen alle clubs uit Groningen en Friesland met uitzondering van ASV Dronten uit Flevoland.

Indeling:

Be Quick 1887, GRC Groningen, Oranje Nassau, Velocitas 1897 (Allen Groningen) Winsum, WVV (Winschoten). Blauw Wit’34, LAC Frisia 1883 (Beide Leeuwarden), Broekster Boys (Damwoude), Buitenpost, Drachtster Boys, FC Surhuisterveen, Heerenveense Boys, ASV Dronten.

Zaterdag

Tweede klasse I (13 clubs)

GVAV maakte de overstap van zondag naar de zaterdag en is daarom nieuw in 2I. De reisafstanden voor Gorecht zijn kleiner geworden, omdat er geen ritjes meer naar Overijssel in de planning staan.

Indeling

Gorecht (Haren), GVAV Rapiditas (Groningen), Bedum, Grijpskerk, Marum, Achilles 1894, LTC (Beide Assen), Alcides (Meppel), FC Meppel, Drenthina (Emmen), Marum, Noordscheschut, Roden, FC Zuidlaren.

Derde klasse R (14 clubs)

In 3R staan zoals altijd veel stads en streekderby’s op het programma.

Indeling:

Be Quick 1887 (zat.), Groen Geel, Helpman, The Knickerbockers, VVG (Allen Groningen), Omlandia (Ten Boer), Corenos (Roodeschool), DVC Appingedam, Hoogezand, NEC Delfzijl, Loppersum, Veendam 1894, Wildervank, CEC (Emmer-Compascuum).

Vierde klasse E (12 clubs)

FC Lewenborg en Lycurgus degradeerden, Oosterparkers promoveerde en HFC’15 werd dit keer in 4E ingedeeld. Mamio speelde al in deze klasse. Daardoor zijn er dit seizoen veel derby’s in 4E.

Indeling:

FC Lewenborg, Lycurgus, HFC’15, Mamio, Oosterparkers (Allen Groningen), De Fivel (Zeerijp), De Heracliden (Uithuizermeeden), Holwierde, Middelstum, Noordwolde, Poolster (Spijk), Sios (Sauwerd).

Vierde klasse F (12 clubs)

Promovendus Glimmen moet komend seizoen naar clubs uit Oost Groningen en Drenthe.

Indeling:

Glimmen, HS’88 (Hoogezand), HSC (Sappemeer), Onstwedder Boys, SGV (Schildwolde), SJS (Stadskanaal) WVV (zat,) (Winschoten), FC Assen, SVBO (zat.) Bargeres (Beide Emmen), Borger, VAKO (Vries).

Vijfde klasse G (12 clubs)

GEO moet dit seizoen de echte derby’s missen en speelt voornamelijk tegen Oost Groninger clubs.

Indeling:

GEO (Garmerwolde), BATO (Winschoten), Harkstede, Meeden, Nieuwolda, Scheemda, Mussel, Pekela, VVS (Oostwold), Wagenborger Boys, Westerlee, ZNC (Zuidbroek).

Vijfde klasse F (12 clubs)

In 5F valt op dat DIO Groningen weer een standaardteam heeft ingeschreven. In 2011 trok DIO zich terug uit de hoofdklasse wegens geldgebrek en speelde sinds die tijd tussen de reserve-elftallen.

Indeling:

Amicitia VMC, Blauw Geel’15, DIO Groningen, GRC Groningen (zat.), Gruno, VVK (Allen Groningen), Haren, Asser Boys, Amboina (Beide Assen), LEO (Loon), Nieuw Roden, Tynaarlo.

Zondag:

Tweede klasse H (13 clubs)

Het aantal clubs dat op zondag speelt wordt in Groningen ook steeds minder. Forward mag op reis door de drie noordelijke provincies en een uitstapje naar Overijssel.

Indeling:

Forward (Groningen), Musselkanaal, Annen, Gomos (Norg), Peize, Rolder Boys, SVZ (Zeijen), Valthermond, VKW (Westerbork), Akkrum, LSC 1890 (Sneek). Oldeholtpade. Steenwijkerwold.

Derde klasse N (12 clubs)

Groninger Boys en SC Stadspark ontmoeten in 3N vooral tegenstanders uit Oost Groningen en Drenthe.

Indeling:

Groninger Boys, SC Stadspark (Beide Groningen), ASVB (Blijham), Heiligerlee, MOVV (Midwolda), Noordster (Oude Pekela), Sellingen, Siddeburen, Stadskanaal. Actief (Eelde-Paterswolde), Gieten, Nieuw Buinen,

Vierde klasse B (12 clubs). Indeling:

Engelbert, BNC (Finsterwolde), Bareveld, Drieborg, Muntendam, SPW (Stadskanaal), Veelerveen, Westerwolde (Vlagtwedde), Zevenhuizen, Buinen, Gasselternijeveen, Gieterveen,

Vijfde klasse C (11 clubs). Indeling:

Groen Geel (zon.) (Groningen), Woltersum, Alteveer, Bellingwolde, DWZ (Veendam), FVV (Foxhol), Farmsum, Pekelder Boys (Nieuwe Pekela), Usquert, Wedde, Yde de Punt.

Het programma van de competities wordt op 10 augustus door de KNVB bekend gemaakt.