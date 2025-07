Foto: Joris van Tweel

Het KNMI heeft voor maandag in de namiddag en avond code geel afgegeven voor onweer.

Het onweer kan gepaard gaan met veel regen, hagel en windstoten.

De waarschuwing geldt in Groningen van 16.00 tot 22.00 uur. Ook elders in het land is sprake van code geel.