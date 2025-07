Kleine ontploffing in meterkast woning Meeuwerderweg

Foto: Patrick Wind,112groningen

In een woning aan de Meeuwerderweg in de Oosterpoortbuurt vond dinsdagavond laat een kleine ontploffing plaats in de meterkast. Vanwege een gerucht van brand werden de hulpdiensten opgeroepen. Dat meldt 112groningem.

De brandweer stelde vast dat er inderdaad een explosie had plaatsgevonden. Er was echter geen sprake van brand. De brandweer voerde veiligheidsmetingen uit en de stroom werd afgesloten.

Netbeheerder Enexis heeft de oorzaak van de ontploffing onderzocht. De woning liep lichte schade op.