Kinderen springen van geluk op drukbezocht Groningen On Air: “Is Max Verstappen er niet?”

Foto: Erick Bakker

Groningen On Air dat zondag plaatsvond op de Grote Markt en Vismarkt heeft veel belangstelling getrokken. Volgens een verslaggever van OOG was het gezellig druk.

Rond 16.30 uur werd er druk gewerkt op de Grote Markt om de verschillende springkussens weer in te pakken. Sinds de ochtenduren waren er op de Grote Markt en Vismarkt meer dan veertig springkussens te vinden waar kinderen naar hartenlust plezier konden maken. “Het was de hele dag druk,” vertelt verslaggever Erick Bakker. “Op de Vismarkt was het nog iets drukker dan op de Grote Markt, maar de organisatie schat in dat zeker duizend kinderen gebruik hebben gemaakt van Groningen On Air.”

Zomerstad

Groningen On Air is de naam van het startevenement van Zomerstad, een initiatief van de gemeente Groningen en de Groningen City Club. Niet ieder gezin heeft de financiële middelen om op reis te gaan naar een ver en exotisch oord. Om de zomer voor iedereen onvergetelijk te maken, is Zomerstad in het leven geroepen. Het evenement is oorspronkelijk bedoeld voor kinderen tot 12 jaar die niet op vakantie gaan, maar in de praktijk is ieder kind welkom.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Erick Bakker Foto: Erick Bakker Foto: Rieks Oijnhausen

“Is Max Verstappen er niet?”

Bakker: “Wat je vandaag zag, was het plezier en het geluk in de ogen van vele kinderen. Ik sprak bijvoorbeeld met de 10-jarige Cinthia. Elk springkussen heeft een naam. Zij was helemaal in haar nopjes met het springkussen ‘The Princess’: ‘Ik vind deze vooral leuk omdat ik ook een klein beetje een prinses ben,’ vertelde ze. En ik sprak ook met de 12-jarige Max die ik op de Grote Markt sprak. Hij was helemaal idolaat van een springkussen met een racethema: ‘Die vind ik het mooiste. Is Max Verstappen ook aanwezig? Nee? Oh, natuurlijk niet. Die is op vakantie!’ Ook ouders waren enthousiast. Ze vertelden dat ze met een voldaan gevoel huiswaarts keerden.”

Groningen On Air is niet het enige evenement dat binnen Zomerstad wordt georganiseerd. Zo vindt van 23 tot en met 30 juli de ‘Achterkant van de Stad’ plaats. Bij dit evenement kunnen kinderen een kijkje nemen op plekken waar je normaal niet komt. Hoe ziet bijvoorbeeld een politiecel eruit? Daarnaast vinden er in de periode tot en met 3 augustus diverse workshops plaats, is er een silent disco en zijn er kleurplaten beschikbaar. Zomerstad sluit op 3 augustus feestelijk af met een eindfeest. Er zal dan straattheater zijn, een circus, kinderen kunnen zich laten schminken, er kan geknutseld worden en er kan geravot worden op springkussens.

Meer informatie over Zomerstad, en het programma dat aangeboden wordt, vind je op deze website.