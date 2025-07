Khalaf Alkhalaf is RUG-alumnus van het jaar

Foto: Corné Sparidaens voor Rijksuniversiteit Groningen

Khalaf Alkhalaf is uitgeroepen tot Alumnus van het Jaar 2025 van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij krijgt de prijs voor zijn werk voor vluchtelingen. De RUG lkhalaf ook vanwege zijn inspiratie voor anderen.

Alkhalaf vluchtte tien jaar geleden uit Syrië na een ontvoering door IS. In Nederland leerde hij snel Nederlands en Engels. Daarna haalde hij zijn bachelor Midden-Oostenstudies en master Internationale Betrekkingen aan de RUG. Hij werkt nu als teamleider bij VluchtelingenWerk Nederland. Daar helpt hij nieuwe vluchtelingen en geeft hij gastlessen aan studenten.

Volgens de jury inspireert Alkhalaf andere vluchtelingen met zijn doorzettingsvermogen, veerkracht en inzet voor anderen. Alkhalaf laat zien dat het mogelijk is om ondanks een moeilijke start toch succesvol te worden in studie en werk, stelt de jury, die vindt dat hij daarmee een belangrijk rolmodel is.