‘Kevin van Veen verruilt Groningen waarschijnlijk transfervrij voor Eindhoven

Kevin van Veen gaat transfervrij vertrekken bij FC Groningen. Dat melden verschillende media maandagmiddag. De 34-jarige spits zou in gesprek zijn met FC Eindhoven en lijkt daar binnenkort te tekenen.

Het contract van Van Veen bij FC Groningen liep tot de zomer van 2026, maar zou nu in onderling overleg zijn beëindigd. Daar zou een oprotpremie mee gemoeid zijn. Van Veen is daardoor transfervrij en kan direct overstappen naar een andere club.

De spits zou in beeld zijn bij FC Eindhoven, waar hij waarschijnlijk de tweede spits wordt achter Rangelo Janga. Voor Van Veen zou het een terugkeer naar zijn geboortestad zijn.

Van Veen kwam in 2023 met hoge verwachtingen naar Groningen na een succesvolle periode bij het Schotse Motherwell. De club betaalde ruim een half miljoen euro voor hem. Hij tekende voor drie jaar, maar kwam slechts vijftien keer in actie en scoorde zelden. Na een moeizame start raakte hij zijn basisplaats kwijt.

In de winterstop werd hij verhuurd aan Kilmarnock en daarna aan St. Mirren, maar in zijn tweede periode in Schotland wist hij niet te overtuigen. Zijn verblijf bij St. Mirren kwam vroegtijdig tot een einde vanwege een conflict met zijn ex-vrouw. Hij werd beschuldigd van verbaal geweld, maar niet veroordeeld. Na dit incident zette de Schotse club Van Veen aan de kant en stuurde hem terug naar Groningen. Ook in Stad zat Van Veen sindsdien niet bij de selectie.