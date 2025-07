Kevin van Veen twee seizoenen naar FC Eindhoven

Foto FC Groningen. Kevin van Veen in actie.

FC Eindhoven heeft Kevin van Veen voor twee seizoenen vastgelegd. De geboren Eindhovenaar komt transfervrij over van FC Groningen.

Van Veen begon zijn voetbalcarrière in de jeugd van PSV en Helmond Sport. De 34-jarige spits verkaste in 2015 naar Engeland, maar was vooral succesvol bij het Schotse Motherwell. In 2023 keerde hij terug naar Nederland bij FC Groningen. De FC betaalde ruim een half miljoen euro voor hem en gaf hem een contract van drie jaar. Hij speelde vijftien officiële wedstrijden en scoorde vijf keer.

Van Veen verloor al vrij snel zijn basisplaats en werd in de winterstop verhuurd aan de Schotse clubs Kilmarnock en St. Mirren. Bij St. Mirren eindigde zijn periode voortijdig na een conflict met zijn ex-vrouw. De club stuurde hem daarna terug naar Groningen. Daar zat hij echter niet meer bij de selectie. Hij had nog een contract tot medio 2026, maar dat is deze week ontbonden. FC Eindhoven neemt hem dus gratis over.