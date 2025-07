Keti Koti voor het eerst op Grote Markt: ‘Het vertelt waar wij vandaan komen’

Foto: Olivier Steppé

Het is deze dinsdag 1 juli Keti Koti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. In Groningen werd Keti Koti deze dinsdag voor het eerst gevierd op de Grote Markt, met een speciaal programma met traditie, dans, muziek, eten en kunst.

Op het plein stond een kunstwerk waar mensen ritueel in een cirkel omheen stonden. Voor jongeren was er een pannenkoekenwedstrijd en iedereen kon exotisch eten proeven op de foodmarket. Ook was er een plek in de schaduw, waar bezoekers met elkaar in gesprek konden gaan.

Ondanks de warmte was het gezellig op de Grote Markt, vervolgt Faisel: “Alles gaat nu nog een beetje in slow-motion. Maar als de zon een beetje ondergaat achter het stadhuis, dan ontstaat er voor het podium een beetje schaduw. Dan wordt het echt wel weer levendig. We gaan gewoon lekker door.”

‘Komen we eigenlijk allemaal van hetzelfde’

Organisatoren Faisel en Nilson van de stichting Kwaku Groningen zijn blij met het programma. “Wat we vandaag hebben is een superspeciaal publieksprogramma”, vertelt Faisel. “Bijzonder vond ik dat James Bergtop op het podium stond. Hij is één van de oudste Groningers die afkomstig is uit de ‘diaspora’, oftewel Surinamers die naar Nederland zijn geëmigreerd.”

De twee organisatoren laten weten dat het belangrijk is dat Keti Koti elk jaar wordt gevierd in Groningen. Zo leren mensen meer over het gedeelde verleden en elkaars cultuur, stelt Nilson: “Het vertelt ons verhaal. Het vertelt waar wij vandaan komen. Het vertelt ook wat de reden is dat wij nu hier zo zijn. Ik ben van Afrikaanse afkomst. Mijn vriend hier is van Surinaamse afkomst. Maar als wij alles terug gaan kijken, dan komen we eigenlijk allemaal van hetzelfde. Ik vind dat dat ons ook verbindt.”