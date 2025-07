Keiweek over twee weken van start: “We gaan de grootste pubquiz van Europa organiseren”

De Keiweek barst over tweeënhalve week weer los. Van 11 tot 15 augustus trekken vijfduizend eerstejaars studenten met hun begeleiders door de stad.

De kersverse studenten gaan kennis maken met alles wat Groningen voor hen te bieden heeft. Van feest tot voorlichting, van sport tot studie.

Het is de 57e editie en het is echt een stukje Groninger cultuurgoed geworden: “We zijn de allergrootste in Nederland en daarmee de grootste in Europa”, aldus Kei-voorzitter Niels van der Schaft. “En meteen de oudste en de goedkoopste”.

MBO

Het aantal minderjarigen dat meedoet aan de Keiweek groeit, mede doordat er ook MBO-studenten mee doen. Maar die groep mag bijvoorbeeld geen alcohol drinken. “Dat MBO-studenten mee mogen doen daar zijn we hartstikke blijk mee”, zegt Van der Schaft. “Maar we moeten er in de programmering wel een draai aan geven. Want ze kunnen niet dezelfde dingen doen als studenten die twee jaar ouder zijn”.

Quiz

Ieder jaar wordt er door de organisatie een nieuwe activiteit bedacht voor de studenten. “Dit jaar gaan we proberen om op de Grote Markt de grootste pubquiz die ooit in Europa gehouden is te organiseren”, zegt Van der Schaft. “We hopen dat zo veel mogelijk studenten deze kant uit komen”.

Het eindfeest is dit jaar op het Suikerunie terrein. “Dat moet echt een knalfeest worden”, besluit Van der Schaft.