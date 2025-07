Kat vlucht boom in voor hond, brandweer schiet te hulp

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De brandweer moest zaterdagavond in actie komen voor een kat die aan de Bentismaheerd in de wijk Beijum een boom in was gevlucht. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 21.15 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een hoogwerker naar het adres werd gestuurd. “De eigenaar van de kat vertelde dat het dier op de vlucht was geslagen voor een hond en daarbij een boom in is geklauterd,” vertelt Ten Cate. “Vervolgens leek het erop dat de kat vast was komen te zitten met één van de achterpoten. Daarom is de brandweer gebeld.”

Vanwege de beperkte ruimte hadden de brandweerlieden aanvankelijk wat moeite om de hoogwerker goed te positioneren. “Eén van de brandweermannen is daarop in de korf omhoog gegaan. Maar eenmaal bij de kat aangekomen wist het dier zelf uit de boom te komen en zette het op een rennen. Voor zover bekend is de kat niet gewond geraakt. De brandweer is onverrichter zake weer teruggekeerd naar de kazerne.”