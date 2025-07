Kans op bui tijdens zwoel weekend met zon en bewolking

Foto: Robert van der Veen

Het weer kan de komende dagen niet kiezen tussen zonnige zomerdagen of bewolking en wisselvalligheid. Het is wisselend bewolkt, met sporadisch een lokaal buitje.

Door Johan Kamphuis

Er is zaterdag eerst flink wat zon, maar de bewolking neemt in de loop van de ochtend toe. In de middag betrekt de lucht verder en zou lokaal spetterbuitje kunnen vallen. Het wordt 24 graden bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 3 tot 4.

Zondag is het zwoel en wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er kan een lokale regen- of onweersbui vallen bij 23 of 24 graden als maximumtemperatuur. De noordelijke wind is zwak, rond windkracht 2.

Maandag zijn er flinke zonnige perioden met rustig en droog weer. Het wordt dan 25 of 26 graden. Dinsdag en woensdag is het wisselend bewolkt weer. Bij 21 of 22 graden neemt de kans op een bui toe. Daarna probeert de zomer weer terrein terug te pakken, maar het is nog onzeker of en in welke mate dit lukt.