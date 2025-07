Kamminga wil langere tijd burgemeester van Groningen zijn: “Meer dan zes jaar”

Foto: Rieks Oijnhausen

Als het aan de vorige week benoemde burgemeester Roelien Kamminga (VVD) ligt, blijft ze voor langere tijd burgemeester van de gemeente Groningen. Dat vertelde Kamminga in een gesprek met politiek verslaggever van OOG Ecco van Oosterhout.

Ecco, de installatie van Kamminga vond maandag plaats. Woensdag was de eerste raadsvergadering. Hoe heeft ze het gedaan?

“Ik denk dat ze zich er woensdag heel netjes doorheen heeft geslagen. En het is nogal wat, hè? Kamminga was eerder ambtenaar bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Later was ze lid en tijdelijk voorzitter van de Tweede Kamer. Dit is haar eerste burgemeestersfunctie. En dan wordt tijdens je eerste vergadering teruggeblikt op de gemeenterekening. Soms zag je dat ze even bijgepraat moest worden over hoe de dingen in de raad gaan. Maar mijn indruk is dat ze een hele gedecideerde dame is, die snel in de gaten heeft hoe de wieltjes in Groningen rollen.”

Dit gesprek dat je met de burgemeester hebt opgenomen, hoe is dat tot stand gekomen?

“Ik werd uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. En dat was best wel bijzonder. Het interview vond plaats op een moment dat ze nog niet officieel geïnstalleerd was. Van tevoren heb ik bij de woordvoerder van de burgemeester geïnformeerd hoeveel tijd ik kreeg. Dat bleek een uurtje te zijn. Dat gaf mij, samen met de cameraman, de mogelijkheid om er wat meer van te maken.”

Wat bedoel je met ‘meer’?

“We hebben bij dit gesprek gewerkt met twee camera’s. Eén camera staat gericht op de geïnterviewde, de andere op de interviewer. Door die setting kun je er een wat langer gesprek van maken, omdat het door te schakelen tussen de camera’s voor de kijker niet saai wordt. We hebben dit uiteraard van tevoren besproken met de burgemeester, en zij vond het prima.”

Op welke manier ben je het gesprek ingegaan?

“Ik wilde vooral weten wie zij is en wat haar ambities zijn. Ik had haar één keer eerder ontmoet tijdens een debat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ze stond toen echt in de campagnestand en maakte een hele pittige indruk. Voordat je het interview start, heb je een voorgesprek en daaruit maakte ik op dat ze heel graag het een en ander uit wilde leggen over haar ambities. Maar ook dat de inwoners van onze gemeente een beeld krijgen van wie hun nieuwe burgemeester is.”

Als je terugblikt op het gesprek, wat heeft de meeste indruk gemaakt?

“Dat ze van plan is om zich voor langere tijd aan Groningen te committeren. De laatste burgemeesters hebben allemaal betrekkelijk kort op hun post gezeten: Peter Rehwinkel, Peter den Oudsten en Koen Schuiling. Mirjam van ’t Veld reken ik in dit geval niet mee, omdat zij als waarnemer was aangesteld. In het interview vertelde Kamminga dat ze minimaal voor zes jaar gaat en hopelijk langer. Maar dan moet dit uiteraard wel gegeven worden door de raad en door de inwoners. Een termijn duurt zes jaar en kan daarna verlengd worden.”

Bekijk hieronder het gesprek met de nieuwe burgemeester: