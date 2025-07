Kamminga: “Geen stagnatie, maar concrete resultaten voor Groningen”

Foto: gemeente Groningen

Het is belangrijk dat er, wat betreft het Nationaal Programma Groningen, koers gehouden wordt en er vooral geleverd gaat worden. Dat laat de onlangs geïnstalleerde burgemeester Roelien Kamminga (VVD) in het radioprogramma ‘Sven op 1’ (WNL) op NPO Radio 1 weten, dat tegelijkertijd haar eerste, grote landelijke interview is.

“Het grootste risico is denk ik stagnatie in de verdere realisatie”, vertelt Kamminga. “We hebben nu straks weer landelijke verkiezingen en er komen gemeenteraadsverkiezingen aan. Het is belangrijk dat we ondanks die verkiezingen koers houden en nu ook echt concrete resultaten zichtbaar gaan maken. De afgelopen jaren is er veel tijd en energie gaan zitten in de planvorming, en dat is nodig. Maar dit is de cruciale fase waarin we echt gaan laten zien dat die economische projecten hier gaan komen, dat die visies er zijn en dat de ambities ook echt tot uitvoer worden gebracht. Want dat is waar de inwoners ook echt recht op hebben.”

Commitment

In het huidige demissionaire kabinet is er een staatssecretaris die speciaal belast is met Groningen. Of er in het nieuwe kabinet opnieuw zo’n staatssecretaris moet komen, maakt volgens Kamminga niet uit: “Voor mij maakt het niet zoveel uit of er een ‘dedicated’ staatssecretaris is voor dit onderwerp. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat er blijvend commitment is én zichtbaarheid in de regio. Ik denk wel dat dat heel goed werkt. Ik merk het zelf ook. Ik ben zelf terugverhuisd naar het Noorden, want die nabijheid en het met eigen ogen zien wat de impact is, wat er nodig is, en ook hoe je de taal spreekt om elkaar te begrijpen, is essentieel. En of dit dan door een ‘dedicated’ staatssecretaris gaat, dat maakt mij niet zoveel uit. Maar het commitment om samen met het Rijk die stappen te zetten die nodig zijn, daar hecht ik veel waarde aan en ik zal alles op alles zetten om dat op de kaart te zetten.”

“Prachtig om de energie te zien en om het enthousiasme te horen”

Kamminga laat in het openhartige interview weten dat de eerste weken in Groningen haar goed bevallen zijn. “Ik wist wat voor een fantastische gemeente Groningen is. Maar als je dan begint, dan zie je nog meer welke prachtige kansen hier liggen. Twee weken voor de start van het reces ben ik begonnen. Het was direct volle bak met verschillende raadsvergaderingen waarin de voorjaarsnota werd besproken. Nu is het reces begonnen en is er ruimte voor kennismakingen. Afgelopen week heb ik bijvoorbeeld een bezoek gebracht aan de politie en de brandweer. Het is fantastisch om op deze plekken met mensen te spreken, om hun energie te zien en om hun enthousiasme te horen. Ook heb ik de afgelopen dagen fietstochten gemaakt door de wijken en de dorpen, om met eigen ogen te zien wat er leeft en speelt. Dat is waardevol.” Kamminga laat weten dat ze voor langere tijd burgemeester wil zijn van de gemeente: “De commissie heeft gezocht naar een burgemeester voor zes jaar. Dat wil ik gaan doen, en wellicht nog langer. Maar daarvoor ben ik afhankelijk van de raad, het college en ook de inwoners.”

“Van investeringen profiteert uiteindelijk het hele land”

In de eerste weken heeft een burgemeester de mogelijkheid om ‘piketpaaltjes te slaan’: dit vind ik belangrijk. “Wat voor mij belangrijk is, dat is de aardbevingsproblematiek. Die is heftig. We moeten ervoor zorgen dat we dat keurig gaan oplossen. De missie die er ligt, is dat we vooral moeten laten zien welke kansen er liggen. In het debat wordt vaak gezegd dat er ‘dingen voor het Noorden moeten worden geregeld’. Maar vergeet niet dat het hele land van deze investeringen profiteert. We hebben hier een prachtige universiteit staan. We hebben het UMCG. Zij doen hele knappe dingen waar uiteindelijk het hele land van profiteert. Dat moeten we niet vergeten.”

Het volledige interview met Kamminga is op deze pagina terug te beluisteren.