Kabinet stelt ‘speciale gezant’ aan om geld voor Lelylijn te vinden

Het kabinet stelt een speciale gezant aan voor de Lelylijn. Dat melden verschillende media deze woensdag. De nieuwe ‘perspectiefverkenner’ moet op zoek naar geld om het project alsnog van de grond te krijgen.

Het plan voor de spoorlijn tussen de Randstad en Groningen ligt stil sinds het gereserveerde geld is gebruikt voor andere projecten. In april besloten de coalitiepartijen het potje van inmiddels 3,4 miljard euro te gebruiken voor de Nedersaksenlijn tussen Groningen en Emmen en andere projecten. De Lelylijn zou in totaal 13,8 miljard euro kosten. Het kabinet had al 3 miljard euro apart gezet, maar dat was veel te weinig.

Volgens staatssecretaris Thierry Aartsen heeft dit besluit ‘schade aangericht’, vooral in Friesland. De provincie trok zich onlangs terug uit een gezamenlijke lobby met buurprovincies Groningen en Drenthe richting Den Haag. Daarom wil Aartsen nu een gezant aanstellen, ook wel ‘perspectiefverkenner’ genoemd.

Die persoon moet kijken naar nieuwe manieren om het geld bij elkaar te krijgen, zoals leningen, private investeringen of crowdfunding. De gezant moet snel beginnen, liefst voor Prinsjesdag. Ook Flevoland en regionale bestuurders worden betrokken. Wie de gezant wordt, is nog niet bekend.