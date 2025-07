Justitie eist lange celstraf voor aanslagen in Herestraat en Winschoten

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Justitie eist 42 maanden cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een 21-jarige inwoner van Vianen. Dat meldt DvhN. Hij zou in juli 2023 betrokken zijn geweest bij aanslagen in Groningen en Winschoten.

Volgens justitie was er sprake van een bendeoorlog waarbij ook drugshandel een rol speelde. De 21-jarige verdachte zou op 12 juli 2023 met professioneel vuurwerk een aanslag hebben gepleegd op beautysalon White Smile Factory in de Herestraat in de stad, De nacht daarna zou hij twee kogels hebben afgevuurd op een sportcafé op het Marktplein in Winschoten.

Volgens Justitie is de betrokkenheid van de verdachte bewezen dankzij dna op een dop van een fles en het aanstralen van zijn telefoon. Ook werden op zijn telefoon beelden zichtbaar van drie flessen en drie stuks vuurwerk, die gebruikt zouden zijn bij de aanslag in Groningen. De telefoon werd door de politie in beslag genomen nadat hij was aangehouden toen hij in de haven van Antwerpen drugs aan het uithalen was.

A. ontkent alles en volgens zijn advocaat is er geen bewijs voor zijn schuld. De rechter doet op 14 augustus uitspraak.