Juninho Bacuna volgt broer Leandro richting Turkije

Juninho Bacuna - Foto: Gaziantep FK

Een week geleden was het Leandro Bacuna die een transfer maakte naar Turkije. Deze vrijdag werd duidelijk dat zijn jongere broer Juninho hem volgt.

De 26-jarige geboren Stadjer tekent een contract voor twee jaar bij Gaziantep Futbol Kulübü, met een optie voor nog een seizoen. Daarmee speelt de jongere Bacuna een treedje hoger in de Turkse voetbalcompetitie dan zijn broer: Gaziantep FK eindigde vorig jaar negende in de Turkse Super Lig, het hoogste Turkse voetbalcompetitie.

Oudere broer Leandro Bacuna (33) tekende precies een week geleden bij Bandırmaspor, dat uitkomt op het tweede niveau van Turkije. Hij kwam transfervrij over van FC Groningen.

Beide broers begonnen hun carrière in de jeugdopleiding van FC Groningen. Juninho maakte in 2015 zijn debuut in het eerste elftal. Daarna volgden voor Juninho transfers naar Huddersfield Town, Rangers en Birmingham City. In 2022 maakte Juninho de overstap maakte naar Al-Wehda in Saudi-Arabië en nu is dus Turkije aan de beurt met Gaziantep FK.