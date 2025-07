Jorden en Machteld van Foreest Nederlands kampioen schaken

Het Nederlands Kampioenschap schaken in Venlo werd dit weekeinde een ongekend succes voor de schaakfamilie Van Foreest.

Bij de mannen werd de 26-jarige Jorden van Foreest kampioen. In de tweede finalepartij versloeg hij Loek van Wely. Het is de tweede titel voor de Groninger schaker. Hij won eerder in 2016.

Bij de vrouwen pakte de 17-jarige Machteld van Foreest de nationale titel. Ook voor haar was het de tweede keer. Machteld greep het kampioenschap in 2022 voor de eerste maal. Ze was in de finale te sterk voor Robin Duson.