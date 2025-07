Jongen van 17 jaar ingerekend voor steekincident Grote Beerstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft een 17-jarige jongeman uit Groningen aangehouden voor betrokkenheid bij een steekincident op woensdag 2 juli in de omgeving van de Grote Beerstraat in Paddepoel. Daarbij raakte een 21-jarige plaatsgenoot gewond.

De melding van het incident kwam die avond rond 18:50 uur bij de politie binnen. Agenten troffen het slachtoffer aan in de Grote Beerstraat. Omstanders waren reeds begonnen met het verlenen van eerste hulp. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is meteen begonnen met een onderzoek naar de toedracht van het incident. Deze donderdagmorgen is een 17-jarige Stadjer aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. De jongen zit vast en wordt verhoord over zijn aandeel.

De politie vraag mensen die iets gezien hebben van het steekincident of wat daaraan vooraf is gegaan, of die andere tips of informatie hebben, contact op te nemen, Dat kan via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.