Jongeman slaat met fietszadel op winkelraam juwelier, verdachte krijgt week om zich te melden

De politie is op zoek naar een jongeman die op 16 juni probeerde in te breken bij een juwelierszaak aan de Gelkingestraat. Hij sloeg meerdere keren op de ramen van de winkel, onder meer met een fietszadel. Toen er voorbijgangers langskwamen, zette de jongeman het op een lopen.

Op maandag 16 juni rond 05:50 uur liep de jongeman, samen met een man op een fatbike, langs de juwelierszaak. De jongeman keek een aantal keren goed om zich heen en sloeg vervolgens meerdere keren in op de ramen van de juwelier. Ondertussen besprak hij iets met de man op de fatbike.

Kort daarna keert de jongeman terug met een zadelstang en begint opnieuw in te slaan op de ruiten van de juwelier. Maar toen er voorbijgangers langskwamen, stopte de jongeman en rende hij weg in de richting van de Herestraat. De persoon op de fatbike fietste vervolgens de straat uit.

Verdachte krijgt week om zich te melden

De politie doet onderzoek en publiceert nu beelden waarop te zien is dat de jongeman de ramen van de juwelier vernielt. De verdachte is een man van 15 tot 20 jaar met licht getinte huid en zwart haar. Hij droeg een zwarte jas, zwarte trui, zwarte trainingsbroek en zwarte sneakers.

Omdat de jongeman waarschijnlijk minderjarig is, zijn voorlopig alleen onherkenbare beelden gedeeld. Hij heeft een week de tijd om zich bij de politie te melden. Daarna worden herkenbare beelden openbaar gemaakt.

Tips welkom

Wie de jongen of de man op de fatbike herkent, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Ook online tips delen is mogelijk via politie.nl.