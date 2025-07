Jochem Henrik brengt melancholische single uit ‘Ken Je Mij Nog’

Foto: Jochem Henrik IG

De Groningse singer-songwriter Jochem Henrik heeft een nieuwe single uitgebracht. Het nummer “Ken Je Mij Nog” is een melancholische single, waarin hij terugkijkt naar de buurt waar hij geboren is, maar ook blij wordt van wat er is veranderd.



Dit vertelde Jochem Henrik in radioprogramma OOG Ochtendshow:

Melancholisch gevoel

Jochem Henrik vertelt dat de single vrij autobiografisch is. “Als ik mijn huis uit loop en een flinke blok ga wandelen, dan kom ik zo langs de huizen waar ik ooit heb geleefd. En als je daar naartoe loopt, heb je altijd het idee dat daar nog iets is als een oude school, of de wijk of buurt waar je vandaan komt. Maar als je dan in de buurt komt dan merk je dat de school is gesloopt, je ouderlijk huis is verbouwd of vernieuwd en de tuin is opgeknapt. Wat daar was, dat is er niet meer, maar toch is er altijd een soort van melancholisch gevoel dat daar hangt. Ik ben terug verhuisd naar de plek waar ik vandaan kom, dat is Drachten en dat is een directe aanleiding voor dit liedje eigenlijk.

Van band naar solo

Jochem Henrik was eerder onderdeel van de band Calidus, die Engelstalige muziek maakte. Zijn besluit om solo te gaan was voor hem wel een lastige beslissing, zo vertelt hij, maar hij vond dat het toch tijd was voor wat nieuws. “Je ontwikkelt jezelf als muzikant en gaat op een andere manier schrijven en toen had ik op een gegeven moment gedacht van ja, misschien wil ik dat toch vanuit mezelf en dat ik gewoon niet kan verschuilen achter de groep, maar dat ik het echt vanuit de ik-vorm kan gaan vertellen in plaats van ‘wij van de politie.'”

Dat wil niet zeggen dat we nooit meer iets van Calidus zullen horen, zo vertelt Jochem. De andere bandleden willen in de toekomst met de band weer nieuwe muziek uitbrengen.

Van Engelstalig naar Nederlandstalig

Daarnaast besloot hij ook om in het Nederlands te gaan zingen. “Toen ik het nummer ‘Ken Je Mij Nog’ had geschreven heb ik nog geprobeerd het te vertalen naar het Engels, maar daar werd het niet beter van. Het Nederlandstalige is toch wel wat directer en je kunt echt zeggen wat je voelt. Toen heb ik het laten horen aan mensen en die zeiden en die waren best wel enthousiast en positief en waarop ik moest nadenken van ‘hé inderdaad misschien is het wel wat voor mij.'”

De komende tijd zal de singer-songwriter zich gaan richten op het doen van optredens en zul je hem kunnen tegenkomen op podia in de gemeente Groningen.

‘Ken je mij’ van Jochem Hendrik is te beluisteren op de bekende streaming kanalen en ook regelmatig op OOG Radio als OOG Stadsplaat.