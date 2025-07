Jeffrey Klok vertrekt bij Lycurgus en gaat naar Duitsland

Jeffrey Klok - Foto via Lycurgus

Volleyballer Jeffrey Klok (26) vertrekt na drie jaar bij Lycurgus Groningen. Hij gaat aan de slag bij de Barock Volleys in het Duitse Ludwigsburg.

De Barock Volleys spelen op het hoogste niveau in de Duitse competitie, de Bundesliga. Volgens sportief directeur Michael Dornheim van declub uit Ludwigsburg is de komst van Klok zeer welkom: “Jeffrey brengt ons stabiliteit, ervaring en kwaliteit. Met zijn positiviteit en communcatieve persoonlijkheid zal hij veel verantwoordelijkheid op zich nemen.”

Klok was de afgelopen drie jaar de vaste libero van Lycurgus. Met zijn team werd hij afgelopen seizoen tweede in de Eredivisie. Eerder won hij met Lycurgus twee keer het landskampioenschap, twee keer de Supercup en één keer de beker. De Groninger is ook actief in het Nederlands volleybalteam. Deze zomer speelde hij mee in de Nations League. In september doet hij met Oranje mee aan het WK op de Filipijnen.