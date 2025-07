“Je merkt dat het vrouwenvoetbal echt flink in de lift zit”

Het Nederlands voetbalvrouwenelftal tijdens een training enkele jaren geleden. Foto: Emma Coolen - https://www.flickr.com/photos/160439395@N08/33977696328/in/album-72157707100083531/, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80123159

Het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal neemt het zaterdagavond op het EK in Zwitserland op tegen Wales. De wedstrijd zal bij G.S.V.V. The Knickerbockers door ongeveer duizend paar ogen gevolgd worden op een groot scherm. Een gesprek met voorzitter Rens Zijlstra.

Rens, jullie hebben vandaag als vereniging een bijzondere dag, toch?

“Dat klopt. Er zijn hier vandaag ongeveer duizend voetballers aanwezig. We organiseren vandaag ons afsluitende seizoensevenement. Het sportseizoen is afgelopen en de zomervakantie staat voor de deur. Dat moment grijpen we aan voor een leuke afsluiting. Onze eigen teams komen vandaag in actie, maar er zijn ook tal van externe teams aanwezig. Het is een hele gezellige en leuke dag.”

En dan wil het toeval dat op dezelfde dag het Nederlandse vrouwenelftal in actie komt op het EK…

“We vonden dat we daar iets mee moesten doen. Die vraag kregen we overigens ook in de voorbereiding, of hier ook aandacht aan geschonken zou worden. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan met het mannentoernooi, en dit keer pakken we opnieuw uit. Er zal vanavond een groot scherm staan waar de wedstrijd op getoond wordt. Iedereen die vandaag aanwezig is, mag blijven kijken. En we hopen dat het een geweldige avond gaat worden.”

De laatste jaren is er in de media meer aandacht voor vrouwenvoetbal. Wat merken jullie daarvan?

“Dat het ontzettend in de lift zit. De afgelopen jaren zijn er steeds meer vrouwen die bij ons zijn gaan voetballen. Twee jaar geleden hadden we acht vrouwenteams in actie. Nu hebben we er tien. Ik denk dat we ook een elfde team zouden kunnen laten starten, ware het niet dat we hier niet de ruimte voor hebben. Heel simpel gezegd: we hebben meer voetballers dan we capaciteit hebben. We kunnen niet iedereen laten voetballen. We hebben dan ook een flinke wachtlijst.”

Hoe verklaar je die belangstelling?

“Door wat je zelf al aangeeft: dat er in de media meer belangstelling voor is. Wedstrijden worden tegenwoordig op televisie en via streamingskanalen uitgezonden. En de goede resultaten dragen daar ook aan bij. Het Nederlandse vrouwenelftal heeft goede toernooien gedraaid. En dat maakt iets los. Dat inspireert. En dat merken we als vereniging, doordat er meer vrouwen zich aan de poort melden.”

Wat verwacht je van de wedstrijd vanavond?

“Nederland zit in een hele lastige poule. Engeland en Frankrijk zijn zware tegenstanders. Daarnaast hebben de vrouwen geen ideale voorbereiding gehad. Dus willen ze zich handhaven op de volgende ronde dan moet er vanavond tegen Wales gewonnen worden. Ik denk dat ze dit ook gaan doen. Ik voorspel een 2-0 zege. En ik wil de druk bij de dames niet opvoeren, maar een 2-0 winst zou voor ons natuurlijk ook geweldig zijn: dan hebben wij een perfecte afsluiting van het seizoen. Dan wordt het feestje extra feestelijk.”

De wedstrijd tegen Wales begint om 18.00 uur en wordt gespeeld in het Zwitserse Luzern.