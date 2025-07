Inzamelingsactie Oekraïne levert veel hulpgoederen op: “Mensen zijn heel vrijgevig geweest”

Foto: ingezonden

De grote inzamelingsactie die afgelopen zaterdag in de stad en in Haren plaatsvond, heeft aanzienlijk meer hulpgoederen opgeleverd dan verwacht. Willemijn Kemp van De Sociale Brigade is verheugd en meldt dat de goederen binnenkort naar Oekraïne zullen worden gebracht.

Willemijn, jullie inzamelingsactie vond als het ware op twee plekken plaats, hè?

“Dat klopt. We hebben een inzamelingsactie gehouden bij de Albert Heijns aan het A-kerkhof en in Haren. Daar stonden vrijwilligers van ons met een boodschappenlijstje. Mensen konden dit meenemen de winkel in, waarbij ze iets konden kopen wat erop stond en dit vervolgens aan ons konden doneren. Deze actie heeft 55 volle dozen opgeleverd. Daarnaast hebben we een inzamellocatie aan de Ulgersmaweg. Daar gaat het om zeven volle dozen. Het gaat dus echt om heel veel spullen.”

Aan welke spullen moet ik zoal denken?

“Denk aan hygiënische producten, zoals shampoo en maandverband, maar ook houdbaar voedsel. Wat ons opviel, is dat mensen heel vrijgevig waren. We kregen ook prachtige reacties: men was begripvol, vriendelijk en nieuwsgierig. Dit gaf ons de gelegenheid goed uit te leggen waarom we deze actie hebben opgezet en wat er met de spullen zal gebeuren.”

Kun je zeggen dat er meer spullen zijn gedoneerd dan verwacht?

“Ja, absoluut! Het is zelfs zoveel dat we in plaats van één busje met twee volle busjes naar Oekraïne zullen rijden. De actie is overigens nog niet afgelopen. Mensen mogen financieel doneren via onze website. Met deze donaties kunnen we bijvoorbeeld de benzine voor de busjes betalen. Daarnaast kunnen er komend weekend nog goederen gebracht worden naar de Ulgersmaweg, waar we op zaterdagen van 13.00 tot 17.00 uur geopend zijn. Gaat het om een hele grote donatie, dan kunnen mensen via de website contact met ons opnemen om te overleggen hoe we dat het beste kunnen regelen.”

Het is al gezegd: jullie gaan de spullen zelf naar Oekraïne brengen…

“Klopt. Dat is denk ik redelijk uniek. Op zeer korte termijn – de exacte datum laten we vanwege de veiligheidssituatie even in het midden – vertrekken we naar Oekraïne. Hoe onze reis er in grote lijnen uitziet: we zullen wat langer in het westen van Oekraïne blijven hangen. In dit gebied wordt een opvangcentrum voorbereid dat bijna geopend kan worden; wij gaan hen helpen met de laatste loodjes. Daarna zijn we van plan om richting Kyiv te gaan. Afgelopen zomers hebben we ook dergelijke reizen gemaakt. Toen verbleven we in een klooster, maar dat gaan we nu niet doen. We kiezen voor een hotel dat beschikt over een diepe schuilkelder. Dus als het alarm klinkt, willen we snel op een flinke diepte onder de grond kunnen zitten. Na Kyiv gaan we richting het oosten, waarbij we de regio bezoeken waar we tienermeisjes willen gaan helpen.”

Want deze tienermeisjes hebben ook hulp nodig, hè?

“Klopt. Het gaat om een regio die enige tijd bezet is geweest door Rusland. In die periode hebben Russische militairen tienermeisjes in dit gebied misbruikt. Dat is natuurlijk afschuwelijk. Wij willen hen een hart onder de riem steken door spulletjes te geven waar ze als meisje hopelijk blij van worden. Denk aan oorbellen, armbanden, haarclips, maar ook accessoires als tasjes, geurtjes en hygiënemiddelen. Hoeveel hiervan precies is binnengebracht, weet ik niet, al is er zeker het een en ander gedoneerd. Mijn dochter heeft zich bijvoorbeeld erg ingespannen: zij heeft zo’n zestig, zeventig paar oorbellen gemaakt die we daar uit zullen gaan delen. Daarnaast kregen we onlangs een verzoek uit Amsterdam. Iemand had over onze actie gelezen en vroeg of diegene ook een soortgelijke actie mocht opzetten in de hofstad, specifiek voor dit doel. Dus we verwachten dat dit ook nog wat moois op gaat leveren. Bij deze specifieke actie gaat het om nieuwe spullen, want dat is wat je deze meisjes graag gunt.”

In Oekraïne gebeurt er op dit moment van alles. Zullen we afspreken dat we na je reis weer contact hebben, om dan op te tekenen hoe het verlopen is?

“Van die uitnodiging maak ik graag gebruik. We hebben deze reis goed voorbereid. En we kiezen ook voor andere overnachtingsplaatsen dan bij eerdere reizen, zoals ik al aangaf. Maar het blijft natuurlijk spannend. Ik ben heel benieuwd wat we gaan zien, wat we mee gaan maken en wat we tegen gaan komen.”