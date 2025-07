Inge Jongman geen lijsttrekker voor ChristenUnie bij gemeenteraadsverkiezingen

Foto: gemeente Groningen

Inge Jongman wordt geen lijsttrekker voor de ChristenUnie bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft Jongman laten weten aan OOG.

“Het wethouderschap en lijsttrekker zijn combineren niet goed”, vertelt Jongman. “Dit betekent dat iemand anders de kar gaat trekken.” Wie de lijsttrekker voor de partij gaat worden is op dit moment nog onbekend. Mochten de verkiezingen positief voor de ChristenUnie uitpakken, en mocht de partij opnieuw deel gaan uitmaken van de coalitie dan is Jongman wel beschikbaar voor een nieuwe termijn: “Ik ben beschikbaar voor een nieuwe termijn als wethouder.”

Jongman werd in 1997 actief voor de ChristenUnie. In 2002 werd zij verkozen tot gemeenteraadslid en van 2009 tot 2019 was zij fractievoorzitter. Bij de herindelingsverkiezingen van 2019 behaalde de partij drie zetels. Samen met PvdA, D66 en GroenLinks vormde men toen een coalitie waarbij Jongman één van de wethouders werd. Bij de laatste verkiezingen in 2022 haalde de partij twee zetels. Met GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en de SP volgde een tweede wethoudersperiode waarbij Jongman onder andere verantwoordelijk is voor sport, zorg en welzijn. De fractie in de gemeenteraad wordt op dit moment geleid door Peter Rebergen.