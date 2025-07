Hypotheekbedrag voor koop woning in Groningen meest gestegen

Foto Andor Heij. Meerstad

De stijging van een hypotheekbedrag voor het kopen van een woning is de afgelopen twee jaar in de provincie Groningen het meest gestegen.

Volgens cijfers van De Hypotheker is dat in Groningen 23 procent. Overijssel is tweede met 22 procent en Drenthe derde met 20 procent. Het landelijk gemiddelde is 14 procent. Flevoland scoorde met 5 procent het laagst.

Het gemiddelde hypotheek bedrag in Groningen is 283.271 euro. Landelijk is dat 360.770 euro. Volgens De Hypotheker is dat historisch hoog. De huizenprijzen blijven volgens De Hypotheker de komende tijd stijgen en dus ook de hypotheken, maar niet zo snel meer als in de afgelopen twee jaar.