Hoofdstation zondag decor voor uitverkocht technofeest KopjeK

Foto: Agnes Monkelbaan via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

In de hal van het Hoofdstation vindt zondag een technofeest plaats. Het feest wordt georganiseerd door KopjeK.

Vanwege de werkzaamheden aan het Hoofdstation kunnen er deze periode geen treinen rijden. Om die reden vonden er de afgelopen weken al verschillende concerten plaats in het historische stationsgebouw. Zo was er zaterdag nog een concert van het Haydn Jeugd Strijkorkest te bewonderen. Zondag is het tijd voor KopjeK, een evenementenbureau dat bekendstaat om haar vooruitstrevende programmering binnen de elektronische muziek, waarbij de locatie altijd een essentieel onderdeel vormt van de ervaring. Zo vonden er eerder al evenementen plaats onder de KopjeK-vlag in leegstaande loodsen, clubs en zwembaden.

Pascal Rakers van KopjeK liet eerder aan OOG weten dat hij door de NS benaderd was om een feest in het stationsgebouw te organiseren. “We hebben natuurlijk ‘ja’ gezegd. Dit is één van de meest iconische plekken van de stad om een feestje te geven. Ik heb er wel meer op mijn lijstje staan, maar deze stond bovenaan.” Onder de stationsklok wordt een zogenaamde ‘booth’ neergezet waar de dj’s gaan draaien. De rest van de hal gaat niet compleet omgebouwd worden. Rakers: “We houden het ‘clean’, omdat we de hal ook al heel mooi vinden. Je moet niet te veel poespas eraan toevoegen.”

Het programma dat om 13.00 uur begint, bestaat uit optredens van Groningse dj’s. In totaal passen er een paar honderd mensen in de hal. De verwachting van Rakers is dat het intiem en tof gaat worden. Wel vindt hij het jammer dat niet iedereen het feest kan meemaken. Kaartjes voor het feest zijn al enige tijd uitverkocht.

Verslaggever Sam Sitepu maakte een reportage over het onderwerp: