Hoofdstation vanaf zondag weer bereikbaar vanaf zuidzijde, maar nog niet voor iedereen

Foto via Groningen Spoorzone

Vanaf komende zondag rijden de treinen weer van en naar het Hoofdstation van Groningen. Reizigers te voet kunnen dan het station binnen via de zuidzijde. Maar mindervaliden hebben nog steeds een probleem.

Voor mensen die geen trap kunnen gebruiken, zoals rolstoelgebruikers of mensen met kinderwagens, blijft de ingang van het station vanaf de Achterweg en de Zaanstraat voorlopig nog niet toegankelijk. Zij kunnen het station alleen betreden via de noordzijde, waar een lift bij de hoofdingang is.

Aan de zuidzijde wordt, na de heropening van het Hoofdstation, nog zeker een jaar gewerkt aan het busplatform, de busonderdoorgang en het nieuwe Zuidplein. Pas als het Zuidplein klaar is, kan iedereen het station vanaf de zuidkant bereiken zonder trap.

De werkzaamheden op en rond het Hoofdstation gingen maandag de laatste week in van de treinvrije periode, die op 10 mei begon. De komende dagen ligt de focus op het straatwerk aan de westzijde van het station, het installeren van meubilair op de perrons en het aanbrengen van markeringen op het Hoofdstation. Ook wordt er gewerkt aan de perronkappen die dakbedekking gaan krijgen. Daarnaast wordt gewerkt aan seinen, borden en de bovenleiding. Ook worden alle systemen getest, onder meer met testritten.