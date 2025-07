Hoofdstation trekt nog veel kijkers, maar hoe zit het nou met die poortjes?

Foto Andor Heij

Het Hoofdstation in Groningen is ruim een week open en nog steeds komen veel mensen even kijken hoe het er uit ziet. Bij diversen van hen leefde één vraag: Waarom moet je bij de NS voor de trappen naar het perron inchecken en kan dat bij Arriva gewoon zoals voorheen op de perrons?

Aan de kant van het stationsgebouw zijn de perrons van de Arriva-treinen. Het eerste perron is direct te bereiken vanaf het stationsgebouw of de ruimte er naast. Voor spoor twee en drie moet je de nieuwe tunnel in. Voor de trappen naar het perron staan geen poortjes.

Dat geldt niet voor de perrons van de NS, die aan de zuidkant van het station liggen. Die zijn hermetisch afgesloten en moet je voor de trappen omhoog al inchecken.

Open karakter

“In het stationsontwerp van Groningen is er, met name door de provincie Groningen, veel aandacht gevraagd voor het open karakter van het station”, aldus woordvoerder Tamara Vannuys van Arriva. “Dat zorgt ervoor dat de poortjes niet bij de in – en uitgang van het station zijn gekomen, zoals bij veel andere stations in Nederland wel het geval is, maar de in-uitcheckmogelijkheden dicht bij de perrons staan. NS gebruikt bij de perrons poortjes. Arriva heeft in- en uitcheckpaaltjes bij haar perrons”.

Verandering

Volgens Vannuys kan hier nog verandering in komen: “We bekijken de komende periode hoe dit voor de reizigers werkt. In geval nodig en gewenst kunnen we, in afstemming met onze opdrachtgever, daarin een aanpassing doen. Voor nu is het op deze manier geregeld”.

Veilig

Het Hoofdstation heeft dus deels een open karakter, want met de NS is die afspraak niet gemaakt. Op de NS perrons moet vooraf dus wel ingecheckt worden. Volgens de NS voelen reizigers zich veiliger op een station met poortjes, wordt het zwartrijden voorkomen en ben je er zeker van dat je ingecheckt bent voordat je in de trein stapt.