Honderden fietsers bij twaalfde Bauke Mollema Tocht (foto’s)

Bauke Mollema (l) lost het startschot. Foto: Rieks Oijnhausen

In en rond de stad werd zaterdag de twaalfde editie van de Bauke Mollema Tocht gehouden. Start en finish vonden dit jaar plaats op sportpark Corpus den Hoorn, bij het clubhuis van de Noordelijke Wielervereniging Groningen. De editie trok enkele honderden deelnemers.

In vergelijking met de vorige edities had de organisatie enkele veranderingen doorgevoerd. Naast de 90 en 150 kilometer was er nu ook een route van 50 kilometer. “De routes van 50 en 90 kilometer waren volledig uitgepijld. De langste afstand was alleen te verrijden via een gpx-bestand op de fietscomputer,” laat de organisatie weten. De afgelopen jaren vond er op het terrein van de wielervereniging een jeugdronde plaats voor jong talent. Die was dit jaar ingeruild voor een dikke banden race, gehouden in samenwerking met Ready2Race. Dit platform laat jongeren op een leuke en toegankelijke manier kennismaken met de wielersport.

Startsein door Bauke Mollema zelf

“Om 08.30 uur werd het startschot gelost voor de 150 kilometer,” vertelt de Noordelijke Wielervereniging Groningen, die de tocht net als de afgelopen editie organiseerde. “Om 09.00 uur vond de start plaats voor deelnemers aan de 90 kilometer. Beide keren verrichtte Bauke Mollema zelf de starthandeling.” Deelnemers aan de 90 kilometer legden een route af die hen langs Ezinge, Zuidhorn en Nuis bracht. De 150 kilometer voerde langs Leens, Eanjum, Zuidhorn en Marum.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Zuidhorn

Zuidhorn werd in alle drie de routes aangedaan. Dit is het dorp waar Mollema opgroeide. Hij fietste dagelijks vanaf het dorp in het Westerkwartier naar zijn middelbare school in de stad. Met deze dagelijkse tocht werd de basis gelegd voor zijn liefde voor de wielersport. In 2008 maakte hij zijn ProTour-debuut. In 2011 werd hij derde in de Ronde van Spanje. Na meerdere deelnames aan de Ronde van Frankrijk, de Ronde van Italië en diverse andere klassiekers, volgde in 2019 zijn eerste grote prijs door de Ronde van Lombardije te winnen.

Valpartijen

Op sociale media schrijft Mollema dat hij tevreden terugkijkt op de dag: “We hadden prachtig weer met een pittig windje voor de inspanning. Hopelijk heeft iedereen genoten van de twaalfde editie. Helaas hebben zich wel een paar valpartijen voorgedaan waarbij personen ook gewond zijn geraakt. Veel beterschap gewenst.”