Hondenpoep belet kinderen frisse duik te nemen in Thesinge: “Gooi het in de afvalbak”

Foto: Google Maps

Wat is er mooier dan op een warme zomerdag een frisse duik te nemen in het water dat door je eigen dorp stroomt? In Thesinge is zo’n duik helaas een onsmakelijke exercitie, en de reden is: hondenpoep.

“Het water Geweide stroomt bij ons door het dorp,” vertelt Koos van de Belt van de dorpskrant. “Bij de Havenstraat is een mooie plek om vanaf het bruggetje het water in te duiken. Maar kinderen doen dit toch maar even niet. We zien namelijk regelmatig hondenpoep in het water drijven.” Dit komt niet doordat honden in het water poepen. “Het wordt veroorzaakt door baasjes die de drollen niet meenemen om ze thuis in de afvalbak te gooien, maar ervoor kiezen de poep in het water te kieperen.”

Waterkwaliteit

Daarom roept de dorpskrant op om hiermee te stoppen, zodat er weer in het water gezwommen kan worden. Dit is niet de enige reden. Hondenpoep in het water is namelijk slecht voor de waterkwaliteit en kan leiden tot vervuiling en de verspreiding van ziekten. De poep bevat stikstof en fosfor, die de groei van algen stimuleren. Te veel algen verstikken het water en verminderen de hoeveelheid zuurstof voor vissen en andere waterdieren. Hondenpoep kan ook parasieten en bacteriën bevatten die ziektes overdragen op mensen en dieren, waaronder wormen, salmonella en andere bacteriën. Bovendien verstoort het de natuurlijke balans en de biodiversiteit.

Probleem

Het probleem speelt niet alleen in Thesinge. Enkele jaren geleden bleek de waterkwaliteit van de Tanthof in Delft bijvoorbeeld dusdanig slecht, doordat uitwerpselen van honden in het water werden gegooid. Het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente kwamen daarop in actie. Er werd een bewonersbijeenkomst georganiseerd die voor bewustwording moest zorgen en er werden pompen geplaatst om het water te laten doorstromen. Toch blijkt uit navraag dat het deponeren van hondenpoep in het water een groeiend probleem is voor waterschappen.

Van de Belt sluit af met een duidelijke boodschap: “Onze oproep is dat mensen hiermee stoppen. Als je een duik wilt nemen, dan moet dat gewoon in het openbare water kunnen. Als iedereen het netjes in de afvalbak gooit, dan kan er hopelijk volgend zomerseizoen weer volop gezwommen worden in het dorp. En dat is toch leuk? Wat is er nou mooier dan een frisse duik nemen op een warme zomerdag in je eigen dorp?”