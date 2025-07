Hoger beroep Schuiling gepland voor 17 december

Het hoger beroep in de zaak rond ex-burgemeester Koen Schuiling staat gepland voor 17 december. Dat laat het gerechtshof weten.

Schuiling werd in maart veroordeeld tot een boete van 250 euro wegens ‘schennis van de eerbaarheid’. Hij had al rijdend in zijn auto zichtbaar gemasturbeerd. Dat gebeurde op de A7 tussen Hoogezand en Groningen. Hij ontkende de aanklacht: hij zou geprobeerd hebben een opkomende buikpijn weg te masseren. Schuiling kondigde vervolgens aan in hoger beroep te gaan. Het is alleen niet duidelijk of het beroep wordt voortgezet. Wel is er nu een datum gepland.

Als gevolg van de beschuldiging ruimde Schuiling in september vorig jaar het veld en was hij geen burgemeester van Groningen meer.