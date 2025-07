Het Groninger Landschap breidt Koningslaagte met 9.000 vierkante meter weidevogelgebied uit

Foto: Mark Schuurman / Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap heeft een gebied van 9.000 vierkante meter in bezit gekregen, dat grenst aan natuurgebied Koningslaagte ten noorden van de stad.

Het perceel is verworven dankzij het Groninger Natuurfonds. Dit fonds wordt gevuld met donaties van particulieren die de aankoop van natuur in Groningen willen ondersteunen. Het nieuwe gebied ligt in het Natuur Netwerk Nederland. Het Groninger Landschap zal het inrichten en beheren als weidevogelgebied voor onder andere de grutto, kievit en tureluur. Hiervoor zijn wel enkele werkzaamheden noodzakelijk, waaronder het plaatsen van een pomp voor het waterpeilbeheer. “Samen met lokale boeren werken we aan veilige weidevogelgebieden waar voldoende voedsel en rust is,” vertelt beheerder Jan Moerkerk van de natuurorganisatie.

Weidelandschap

De Koningslaagte ligt gedeeltelijk in de gemeente Groningen en gedeeltelijk in Het Hogeland. Het is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Nederland en heeft de status van reservaat. De verwachting is dat de aankoop een positief effect heeft op het aantrekkelijk en veilig maken van het weidelandschap als broedgebied. “Het broedgebied wordt gebruikt door duizenden weidevogels die in het voorjaar naar ons land komen om hun kuikens groot te brengen tussen bloemrijk gras en koeien.”

De Hunze

In het verworven gebied ligt ook een oude meander van rivier de Hunze. Sinds 1995 werkt Het Groninger Landschap samen met Het Drentse Landschap aan de Hunzevisie. Dit is een langetermijnplan om het stroomdal van de Hunze – van bron tot wad – te herstellen. De afgelopen jaren is vooral in de bovenloop veel bereikt. In de toekomst is het mogelijk dat de meander op het verworven perceel een rol gaat spelen in het herstel van de Hunze, vanaf de stad Groningen tot aan de Waddenzee.