Herinrichting Amkemaheerd in Beijum: meer veiligheid, groen en fietsruimte

Een deel van de Amkemaheerd in Beijum wordt vanaf halverwege volgend jaar opnieuw ingericht. Er komen nieuwe fietsstroken op de rijbaan, extra zebrapaden en meer groen. Ook wordt de snelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur.

Het deel tussen de Ypemaheerd en Claremaheerd heeft nu geen vrijliggend fietspad en is onveilig voor fietsers en voetgangers. Daarom worden hier fietsstroken aangelegd die aansluiten op de bestaande fietspaden. Dit geeft fietsers een betere en veiligere plek. De rijbaan wordt smaller gemaakt, wat helpt om snelheid te minderen.

Bij de ingang van de Boelemaheerd komt een verkeersplateau dat bussen en auto’s dwingt te remmen. Ook worden zebrapaden toegevoegd en verplaatst om beter zicht en veiligheid te bieden. De busroute (Qlink lijn 4) blijft geschikt voor bussen. Er komen geen hoge drempels, maar lichte plateaus en ruimere bochten, zodat bussen comfortabel door kunnen rijden.

Meer groen, maar wel twee bomen weg

Langs de Amkemaflat wordt de stoep vergroend met zitplekken voor meer verblijfskwaliteit. Bij huizen aan de Amkemaheerd 366-404 verdwijnen parkeerplaatsen, zodat er een veilige speelplek voor kinderen ontstaat. Twee bomen bij de Claremaheerd verdwijnen, omdat ze het zicht op een zebrapad belemmeren en het fietspad beschadigen. Deze bomen kunnen niet verplaatst worden, maar worden elders teruggeplant.

Er wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen in Beijum-Oost. Daarom verdwijnen nu niet alle parkeerplekken, zodat er later nog extra plekken gemaakt kunnen worden als dat nodig is.

Verbouwing begint halverwege volgend jaar

Na goedkeuring van het budget wordt het verder uitgewerkt. De uitvoering van de herinrichting van de Amkemaheerd begint naar verwachting medio 2026.