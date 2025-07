Herebrug in juli twaalf dagen dicht voor onderhoud

Foto via Google Maps - Streetview

De Herebrug is van zondag 13 juli tot en met vrijdag 25 juli dicht voor al het verkeer vanwege onderhoud. Er komt onder andere een nieuwe slijtlaag op de brug.

Ook wordt tussen 13 en 15 juli het asfalt vernieuwd op een deel van de Herestraat, tussen de Herebrug en het Gedempte Zuiderdiep. De rotonde bij het Hereplein blijft dan deels open voor bewoners. Tijdens het werk kan er geluidsoverlast zijn.

Automobilisten kunnen omrijden via de Heresingel of de Ubbo Emmiussingel. Er staan verkeersregelaars bij de Werkmanbrug. Ook blijft de Stationsweg dicht voor autoverkeer tijdens de werkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via gele borden.