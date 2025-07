Hard Talent geeft nieuwe DJ’s een kans

Hard Talent is een nieuw evenementenconcept in de stad, geboren uit de frustratie dat op evenementen vaak dezelfde DJ’s worden geboekt. Vriendjespolitiek en voortrekkerij zijn volgens Corian Scholtens van Hard Talent helaas de norm in de scene, en daar moet dus verandering in komen!

Bij de Hard Talent Events krijgen opkomende DJ’s wél een eerlijke kans. Talentvolle DJ’s sturen een video op waarin ze hun skills laten zien, waarna de besten worden uitgenodigd om live te komen draaien. Dit gebeurt bij DJ-school Ilianos,van Julian Sembiring waar de competitie plaatsvindt. De winnaars verdienen vervolgens hun plek op events, puur op basis van talent en skills, in plaats van netwerk.