Grunopark transformeren naar vakantiepark: “Zoiets hebben we in de gemeente niet”

Foto Andor Heij. Ingang Grunopark

Het Grunopark bij Meerstad transformeren naar een vakantiepark met behoud van de waterskibaan en de mogelijke komst van een subtropisch zwemparadijs. Dat is een idee van raadslid Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen.

“Voor de duidelijkheid: het is een idee”, vertelt Hilboesen. “Het is niet zo dat ik zeg: zo zal het moeten zijn. Ik vind het belangrijk om over onderwerpen na te denken.” En wat betreft het Grunopark aan de Hoofdweg bij Meerstad heeft Hilboesen ook een punt: de camping is er niet meer en de tennisbanen kunnen niet meer gebruikt worden. Het lijkt alsof de gloriedagen van het Grunopark ver achter ons liggen. “Het gaat om een heel mooi gebied. Wat mij opvalt is dat er de laatste tijd een kaalslag heeft plaatsgevonden: veel bomen en bosschages zijn weggehaald. Net zoals dit ook geldt voor Harkstede Broeklanden, en diverse plekken tussen Gruno en Harkstede waar oude boerderijen en bomen en groen eromheen het afgelopen jaar zijn gesloopt.”

“Als er woningen gebouwd worden, mag een waterskibaan niet meer”

In het gebied zullen woningen gebouwd worden. De nadruk ligt in eerste instantie op de wijk De Eems en het gebied rond de Grunoplas. Hier zullen zo’n 10.000 woningen gerealiseerd worden waar zo’n 30.000 mensen gaan wonen. Voor het Grunopark is de toekomst onzeker. Vorig jaar liet de beheerder van het park, dat inmiddels in eigendom is van de gemeente, weten dat meer bewoners meer kansen betekenen, maar dat tegelijkertijd onzeker is of het park voor lange tijd kan blijven bestaan. Hilboesen: “In ons land geldt de regel dat er binnen een afstand van vijftig meter van woningen geen recreatie mag plaatsvinden. Dus als er woningen worden gebouwd, dan is een waterskibaan niet meer toegestaan.”

De waterskibaan gaat Hilboesen aan het hart. “Vroeger hadden we in de stad aan de Bornholmstraat ook een waterskibaan. De gehandicaptenwaterskiclub Varia Ski maakte daar gebruik van. Door de bouw van de Euroborg moest de club daar weg omdat de vijver gedempt zou worden om er een parkeerterrein van te maken. Dat terrein is nooit aangelegd.” Varia Ski verhuisde na een lange zoektocht van zes jaar uiteindelijk naar het Westpark.

Tennisbanen

Daarom pleit het raadslid voor behoud van het park. “Hebben we dan geen woningen nodig? Absoluut. En in de gemeente gaat er ook volop gebouwd worden: Suikerzijde, Stadshavens, Eemskanaal en ook hier in Meerstad. Maar je zult ook voorzieningen moeten hebben, of in dit geval moeten behouden. Neem de tennisbanen die op het Grunopark liggen. We hebben in onze gemeente een groot tekort aan sportvoorzieningen. Deze tennisbanen zouden we in kunnen zetten. Ze zijn er, maar ze kunnen niet worden gebruikt.” De uitbater van het Grunopark liet eerder weten dat het eigendom van de banen is veranderd en dat er plannen zijn om op de plek van de tennisbanen een weg aan te leggen. Of dit ook echt gaat gebeuren is onbekend.

Subtropisch zwemparadijs

Hilboesen lijkt het interessant dat op het terrein zich een vakantiepark kan vestigen: “Denk aan een Landal Greenparks of een Center Parcs. Zoiets hebben we in onze gemeente niet. We hebben een aantal mooie campings, maar geen vakantiepark. Terwijl onze gemeente daar economisch gezien veel profijt van kan hebben. Je hebt het over een economische boost, maar ook over het feit dat Meerstad zichzelf dan terug gaat verdienen. Deze vakantieparken beschikken vaak over een subtropisch zwemparadijs. Ook dat hebben we niet. Ook in de nieuwe tekeningen van Kardinge komt dit niet voor. Wil je nu in zo’n zwembad terecht, dan moet je naar Drachten. Er liggen dus op dat vlak hele mooie kansen. Waarbij, voor de duidelijkheid, we voor behoud van de waterskibaan gaan.”

Nij Begun

Volgens het raadslid zijn de plannen ook mogelijk: “In Nij Begun (Nij Begun is het herstelprogramma van de Nederlandse overheid voor Groningen en Noord-Drenthe, als reactie op de gevolgen van de gaswinning. Het programma heeft als doel om de regio weer op te bouwen en te versterken op sociaal, economisch en fysiek gebied, red.) wordt er sterk ingezet op de vrijetijdseconomie. Op het vakantiepark kun je, samen met een ontwikkelaar, faciliteiten aanleggen die zowel door inwoners van de gemeente, inwoners van het dorp Meerstad als toeristen gebruikt kunnen worden.”