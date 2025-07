Grote stroomstoring aan zuidkant Stad

Kaart via Enexis

Aan de zuidkant van de stad Groningen zijn zo’n negenhonderd woningen maandagmiddag getroffen door een stroomstoring.

De 55 getroffen postcodes liggen in een gebied rond het Hoornse Meer en het Paterswoldsemeer. Onder meer in het Piccardthof, de Rietwijk, het Hoornse Park in Stad en de Waterwijk en de Tuinwijk in Eelderwolde is de elektriciteit uitgevallen. Ook in Paterswolde zit een deel van de woningen zonder stroom.

De storing ontstond rond 14.00 uur. Enexis weet nog niet waar de oorzaak ligt van de storing en noemt vooralsnog 16.00 uur als richttijd voor een oplossing.